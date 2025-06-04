Проблемы с концентрацией и другие последствия для здоровья недосыпа

Проблемы с концентрацией внимания. Даже одна ночь плохого сна может ухудшить ваши навыки принятия решений, концентрацию, способность быть сосредоточенным.

Нарушение работы памяти. Одно исследование показало, что люди забывали больше деталей после дня без сна и ещё больше после лишения сна ночью. Нехватка сна не только затрудняла запоминание отдельных фрагментов информации, но и нарушала связи между ними, делая воспоминания более фрагментарными.

Проблемы с психическим здоровьем. Метаанализ, в котором рассматривались результаты 64 исследований, продемонстрировал, что нехватка сна усиливает плохое настроение, особенно у молодых людей, а также значительно снижает позитивный настрой. Ещё недостаток сна немного ослабляет нашу эмоциональную реакцию, затрудняет здоровую обработку эмоций (особенно у детей и подростков).