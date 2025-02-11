Проблемы с кровообращением, сердцем и другие состояния, из-за которых постоянно мёрзнут ноги

Врач добавляет, что вечно мёрзнущие ноги могут указывать на что угодно: проблемы с кровообращением, недостаточный приток крови, проблемы с сердцем, иммунные и аутоиммунные заболевания (заболевания щитовидной железы), иногда — на нервные и невропатические проблемы. Причиной холодных ног бывают и нервные расстройства.

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