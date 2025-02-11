Проблемы с кровообращением, сердцем и другие состояния, из-за которых постоянно мёрзнут ноги

Опубликовано 11 февраля 2025, 20:151 мин.
Проблемы с кровообращением, сердцем и другие состояния, из-за которых постоянно мёрзнут ногиПроверьте себя
Ваши ноги холодные, даже если на улице тепло? Возможно, причина вовсе не в погоде.
Доктор Джесси Бракамонте, семейный врач клиники Майо, отмечает: важно обратиться за медицинской помощью, если у вас всё время холодные ноги и это не проходит. Обследование поможет выявить и вылечить любые скрытые заболевания.
Врач добавляет, что вечно мёрзнущие ноги могут указывать на что угодно: проблемы с кровообращением, недостаточный приток крови, проблемы с сердцем, иммунные и аутоиммунные заболевания (заболевания щитовидной железы), иногда — на нервные и невропатические проблемы. Причиной холодных ног бывают и нервные расстройства.
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