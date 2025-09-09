Фитнес и здоровье
Проблемы с пищеварением и другие опасные для здоровья последствия употребления кофе натощак

Кофе - один из самых популярных напитков в мире. Но при употреблении натощак он может вызвать неприятные симптомы у некоторых людей.
Повышенная кислотность желудка и риск возникновения изжоги. Из-за употребления кофе натощак желудок может начать вырабатывать ещё больше кислоты. Это может вызвать изжогу. Тем, у кого изжога, гастроинтестинальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) (хроническая изжога) или синдром раздражённого кишечника (СРК), нужно соблюдать осторожность, когда они пьют кофе на голодный желудок.

Более быстрое усвоение кофеина. Кофеин - естественный стимулятор, который может вызвать чувство тревоги или нервозности.

Проблемы с пищеварением. Некоторые люди после употребления кофе натощак могут столкнуться с такими симптомами, как вздутие живота, спазмы, тошнота, изжога или диарея, учащённые позывы к дефекации.

Гормональные изменения. Кофеин стимулирует выработку кортизола, гормона стресса. Повышенный уровень этого гормона может увеличить риск возникновения тревожности, раздражительности и проблем со сном. Также со временем большое количество кортизола приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям и потере костной массы.

