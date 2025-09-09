Проблемы с пищеварением и другие опасные для здоровья последствия употребления кофе натощак

Повышенная кислотность желудка и риск возникновения изжоги. Из-за употребления кофе натощак желудок может начать вырабатывать ещё больше кислоты. Это может вызвать изжогу. Тем, у кого изжога, гастроинтестинальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) (хроническая изжога) или синдром раздражённого кишечника (СРК), нужно соблюдать осторожность, когда они пьют кофе на голодный желудок.

Более быстрое усвоение кофеина. Кофеин - естественный стимулятор, который может вызвать чувство тревоги или нервозности.