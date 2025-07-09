Проблемы с пищеварением и другие последствия слишком быстрого употребления пищи

Вот почему опасно для здоровья слишком торопиться с приёмом пищи.

Пропуск сигналов сытости тела. Это может нарушить естественную регуляцию аппетита. Желудку нужно около 20 минут, чтобы подать мозгу сигнал о том, что вы наелись. В ином случае вы можете переесть. Одно исследование показало, что пережёвывание каждого кусочка 40 раз повышает уровень гормона GLP-1 (который помогает чувствовать сытость) и снижает уровень грелина (гормона голода).

Проблемы с пищеварением. Быстрое питание может привести к ощущению тяжести в желудке, изжоге, вздутию живота, газам, спазмам. Со временем это вызовет раздражение слизистой оболочки желудка и повысит риск развития гастрита.

Набор веса. Люди, которые быстрое едят, склонны потреблять большие порции и перекусывать чаще.

Повышение риска возникновения диабета 2 типа. Те, кто тратит на еду меньше 20 минут, имеют больше шансов на развитие диабета, чем люди, которые употребляют пищу в течение 30 минут и больше.