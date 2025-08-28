Проблемы с пищеварением и другие риски для здоровья протеинового порошка

Проблемы с пищеварением. Протеиновые порошки, особенно если они из сыворотки или казеина, могут у некоторых людей вызвать газообразование, вздутие живота, диарею и/или спазмы желудка. Растительные порошки (например, соевый, гороховый) могут иногда привести к вздутию живота из-за большого количества клетчатки.

Увеличение веса и повышение уровня сахара в крови. Некоторые протеиновые порошки содержат много сахара. Рекомендуется выбирать такие, которые включают менее 5 г сахара на порцию. Из-за высокой калорийности эти порошки могут вызвать увеличение веса и уровня глюкозы в крови.

Обострение заболевания почек. Чрезмерное потребление белка у людей с хронической болезнью почек (ХБП) может со временем ухудшить работу почек. Но этот риск не касается тех, у кого почки здоровы.