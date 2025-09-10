Проблемы с пищеварением и другие риски приёма пробиотиков

Проблемы с пищеварением. У некоторых людей при приёме пробиотиков могут возникнуть газообразование, вздутие живота, боль в желудке, диарея, запор. Обычно эти симптомы появляются в самом начале и исчезают в течение нескольких недель.

Аллергия на гистамин. Некоторые пробиотические штаммы вызывают гистаминовую реакцию в пищеварительном тракте. Она проявляется в виде слезящихся глаз, заложенности носа, незначительных кожных высыпаний, зуда кожи, припухлостей.

Головные боли. Продукты с большим количеством пробиотиков (йогурт и ферментированный сыр) содержат биогенные амины, которые могут вызывать головные боли.