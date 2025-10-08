Проблемы с пищеварением и не только: чем опасно для здоровья пить много яблочного уксуса

Снижение уровня калия. Это опасно, так как вызывает проблемы с передачей сигналов от нервной системы и сердца. Также гипокалиемия может привести к мышечным судорогам, усталости, параличу.

Уменьшение костной массы. У одной женщины, которая в течение шести лет употребляла 230 мл яблочного уксуса, разбавленного водой, каждый день, врачи обнаружили остеопороз. При этом пациентке было всего 28 лет.

Проблемы с пищеварением. Из-за яблочного уксуса вы можете столкнуться с несварением желудка и изжогой.

Эрозия зубов. Этот процесс необратим. Часто люди с эрозией зубов страдают повышенной чувствительностью к теплу и холоду, появлением трещин, вмятин и сколов на зубах, общей болью в зубах.