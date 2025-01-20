Проблемы со слухом, привкус металла во рту и другие признаки нехватки микроэлементов

Гладкий язык. У людей с нехваткой железа может быть гладкий красный язык без неровностей. Часто эти изменения начинаются на кончике языка и распространяются потом внутрь. Также они могут сопровождаться жжением, зудом, болью в языке, может возникать повышенная чувствительность и жжение при употреблении солёной или кислой пищи. Другие причины возникновения такого языка — это нехватка витамина В6, B12 или фолиевой кислоты, заражение грибами рода Candida.

Странные вкусы. При недостатке железа может появиться тяга к сырому рису, льду, мелу, крахмалу, или глине, при нехватке цинка — к земле или глине, при дефиците кальция — к краске или гипсу.

Покалывание щёк. Это симптом нехватки магния. Также человек может ощущать онемение или нарушение чувствительности щёк. Это может касаться рук, ног. Покалывание кожи головы тоже может указывать на дефицит магния.