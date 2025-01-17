Много лет считалось общепринятым, что пробуждение приводит к выбросу гормона кортизола. Этот феномен назывался ответом кортизола на пробуждение.

Чтобы понять, действительно ли скорость секреции кортизола увеличивается после пробуждения, команда учёных из Университета Бристоля использовала автоматизированную систему отбора проб. Уровень гормона стресса измерялся до и после пробуждения у 201 здорового мужчины и женщины в возрасте от 18 до 68 лет.