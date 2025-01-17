Пробуждение — это не стресс: учёные сделали неожиданное открытиеЭто ставит под сомнение предыдущие предположения
Много лет считалось общепринятым, что пробуждение приводит к выбросу гормона кортизола. Этот феномен назывался ответом кортизола на пробуждение.
Чтобы понять, действительно ли скорость секреции кортизола увеличивается после пробуждения, команда учёных из Университета Бристоля использовала автоматизированную систему отбора проб. Уровень гормона стресса измерялся до и после пробуждения у 201 здорового мужчины и женщины в возрасте от 18 до 68 лет.
Оказалось, что пробуждение не приводит к увеличению выброса кортизола, и нет никаких доказательств изменения скорости увеличения кортизола в течение часа после пробуждения по сравнению с часом до этого. Это значит, что любое изменение уровня кортизола сразу после пробуждения с высокой долей вероятности является концом суточного ритма кортизола. Он увеличивается в ранние часы утра и достигает пика вскоре после обычного времени пробуждения человека.
Результаты нового исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.
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