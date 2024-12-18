Продукты с кальцием, железом и не только: названа пища, которая поможет лучше спать

Продукты, богатые кальцием. Поддержание адекватного уровня кальция помогает засыпать и спать. Также это вещество регулирует мозговые волны во время фазы спокойного сна. Естественным образом содержится кальций в молочных продуктах, жирной рыбе с костями, кале, капусте бок-чой. Ещё кальцием обогащают апельсиновый сок, соевое молоко.

Продукты, богатые железом. Нехватка железа связана с плохим сном, бессонницей, апноэ во сне.

Вишня. Это хороший источник гормона сна мелатонина. Исследования показывают, что употребление кислой вишни или вишнёвого сока улучшает качество сна и уменьшает симптомы бессонницы.

Овёс. Из него вы получите железо, кальций и магний, которые полезны для сна. Кроме того, этот продукт не вызывает резких колебаний уровня сахара в крови, влияющих на качество сна.

Цельное зерно, богатое клетчаткой. Такие продукты богаты клетчаткой. Диета с высоким содержанием этого вещества связана с более восстанавливающим сном и улучшением его качества.

Бананы. Он содержит много калия. Более низкие концентрации этого элемента связаны с ухудшением качества сна.

Миндаль. В его состав входят калий, кальций, магний, триптофан и мелатонин. Эти вещества улучшают сон.