Продукты с клетчаткой могут снизить риск развития старческого слабоумия, утверждают учёные

Специалист полагает, что продукты с растворимой клетчаткой (бобы, горох, цитрусовые, яблоки, ячмень, овёс) способны регулировать состав бактерий в кишечнике. Всё это и может влиять на предотвращение воспаления, связанного с развитием деменции.

Профессор Ямагиши также добавил, что растворимая клетчатка может снижать давление и способствовать избавлению от лишнего веса. А это - как раз факторы риска, оказывающие влияние на возникновение старческого слабоумия.

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