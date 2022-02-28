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Продукты с клетчаткой могут снизить риск развития старческого слабоумия, утверждают учёные

Об этом пишет Daily Express
Деменция может иметь несколько форм. Это и болезнь Альцгеймера, и деменция с тельцами Леви, и сосудистая деменция. Каждая из данных форм имеет свой вариант лечения. Тем не менее предотвратить развитие старческого слабоумия может правильное питание. Например, продукты, содержащие растворимую клетчатку.
Продукты с клетчаткой могут снизить риск развития старческого слабоумия, утверждают учёные

Согласно результатам исследования, опубликованным в издании Nutritional Neuroscience, продукты, богатые растворимой клетчаткой, помогают уменьшить вероятность развития деменции у человека. При этом один из учёных Университета Цукуба - профессор Ямагиши - подчеркнул, что, несмотря на полученные результаты, пока что неясно, благодаря какому механизму снижается риск старческого слабоумия.

Продукты с клетчаткой могут снизить риск развития старческого слабоумия, утверждают учёные

Специалист полагает, что продукты с растворимой клетчаткой (бобы, горох, цитрусовые, яблоки, ячмень, овёс) способны регулировать состав бактерий в кишечнике. Всё это и может влиять на предотвращение воспаления, связанного с развитием деменции.

Профессор Ямагиши также добавил, что растворимая клетчатка может снижать давление и способствовать избавлению от лишнего веса. А это - как раз факторы риска, оказывающие влияние на возникновение старческого слабоумия.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Daily Express
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