Продукты с клетчаткой могут снизить риск развития старческого слабоумия, утверждают учёные

Продукты с клетчаткой могут снизить риск развития старческого слабоумия, утверждают учёныеОб этом пишет Daily Express
Согласно результатам исследования, опубликованным в издании Nutritional Neuroscience, продукты, богатые растворимой клетчаткой, помогают уменьшить вероятность развития деменции у человека. При этом один из учёных Университета Цукуба - профессор Ямагиши - подчеркнул, что, несмотря на полученные результаты, пока что неясно, благодаря какому механизму снижается риск старческого слабоумия.
Специалист полагает, что продукты с растворимой клетчаткой (бобы, горох, цитрусовые, яблоки, ячмень, овёс) способны регулировать состав бактерий в кишечнике. Всё это и может влиять на предотвращение воспаления, связанного с развитием деменции.
Профессор Ямагиши также добавил, что растворимая клетчатка может снижать давление и способствовать избавлению от лишнего веса. А это - как раз факторы риска, оказывающие влияние на возникновение старческого слабоумия.
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