Продукты с живыми бактериями оказались полезны при высоком давлении

Анализ всех данных показал, что люди, которые ели меньше всего продуктов с живыми бактериями, имели более высокий риск смерти от всех причин и сердечных заболеваний. У тех же, кто употреблял больше всего продуктов с живыми микроорганизмами, этот риск был ниже.

Люди, которые в сидячем положении проводили менее пяти часов в день, имели самый низкий риск смерти, а вот у тех, кто сидел пять-восемь часов или больше восьми часов, вероятность смерти была схожей.

Было обнаружено также, что за каждый дополнительный час в сидячем положении вероятность смерти по любой причине увеличивалась на 6%, а риск смерти от проблем с сердцем - на 6,5%. В то же время употребление большего количества продуктов с живыми бактериями имело защитный эффект.

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