Прогулка после еды и другие полезные для уровня сахара в крови ежедневные привычки

Начинайте трапезу с некрахмалистых овощей. Некоторые исследования показывают, что порядок употребления пищи может влиять на уровень сахара в крови. К примеру, согласно одному обзору, продукты, богатые клетчаткой (некрахмалистые овощи и пр.), перед приёмом пищи, содержащим много углеводов, снижает скорость опорожнения желудка. Это может смягчить рост уровня сахара в крови после еды. Было доказано также, что тот же эффект достигается при употреблении белка или жира в первую очередь. Поэтому после овощей лучше переходить к белку, а затем к углеводам.

Тщательно пережёвывайте пищу. Одно исследование продемонстрировало, что привычка быстро есть может повышать уровень сахара в крови.

Регулярно проверяйте уровень сахара в крови. Это ключ к поддержанию его оптимального уровня. Лучше всего проверять этот показатель в одно и то же время каждый день.