Прохладная или тёплая: какая температура душа идеальна в разных ситуациях

Прохладная или тёплая: какая температура душа идеальна в разных ситуацияхОб этом важно знать
При болезни
В этом случае идеальным вариантом будет душ либо ванна с тёплой водой. Её температура не должна превышать 41 градус по Цельсию.
При солнечных ожогах
Облегчить состояние в этом случае могут душ или ванна с прохладной водой, а также прикладывание холодных компрессов. Горячий же душ только усугубит симптомы и вызовет раздражение кожи.
Для здоровой кожи
Дело в том, что горячая вода (выше 40 градусов по Цельсию) может нарушить естественный защитный барьер кожи. Она также способна высушить кожу, усугубить экзему. При этом холодная вода, согласно некоторым исследованиям, уменьшает воспаление, сужает кровеносные сосуды, временно сужает и закрывает поры.
Для блеска волос
Воздействие воды при более высоких температурах приводит к большей потере воды кожей и волосами. Так показывают некоторые исследования. Эксперты рекомендуют мыть волосы прохладной или тёплой водой.
Для облегчения боли в мышцах
Спортсмены после соревнований обливаются холодной или ледяной водой. Такая процедура облегчает скованность мышц и боль в них, способствует их ускоренному восстановлению, уменьшает их повреждение, повышает производительность мышц после восстановления.
При головной боли
Согласно некоторым данным, тёплый душ может облегчить головную боль. Если же боль вызвана напряжением или стрессом, то горячий душ или ванна помогут вам расслабиться.
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