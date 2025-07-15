Прохладная или тёплая: какая температура душа идеальна в разных ситуациях

При болезни

В этом случае идеальным вариантом будет душ либо ванна с тёплой водой. Её температура не должна превышать 41 градус по Цельсию.

При солнечных ожогах

Облегчить состояние в этом случае могут душ или ванна с прохладной водой, а также прикладывание холодных компрессов. Горячий же душ только усугубит симптомы и вызовет раздражение кожи.

Для здоровой кожи

Дело в том, что горячая вода (выше 40 градусов по Цельсию) может нарушить естественный защитный барьер кожи. Она также способна высушить кожу, усугубить экзему. При этом холодная вода, согласно некоторым исследованиям, уменьшает воспаление, сужает кровеносные сосуды, временно сужает и закрывает поры.