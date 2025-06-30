Пропуск разминки и другие вредные фитнес-привычки в 40+ лет

Выжимание из себя максимума при каждом подходе. Важно следовать в своём темпе и понимать свои ограничения. Со временем это может привести к ненужной нагрузке на суставы, соединительные ткани и нервную систему. В результате ваш прогресс затормозится, а не ускорится.

Пропуск разминки и упражнений на подвижность. Из-за этого вы рискуете получить травму. Особенно это касается плеч, коленей, позвоночника.

Следование плану, который не соответствует вашим способностям. После 40 лет способность к восстановлению, подвижность, история травм становятся другими. Тренировки должны это учитывать, а не игнорировать.