Пропуск силовых тренировок и не только: какие фитнес-привычки старят ваше тело после 40

Преодоление боли. Если вам больно во время занятий спортом, это ни в коем случае нельзя игнорировать. Вместо этого скорректируйте технику, включите в программу больше упражнений на подвижность, а также устраните основную причину боли.

Выполнение только высокоинтенсивных кардиоупражнений. Со временем они негативно влияют на суставы, особенно если вы не восстанавливаетесь как надо. Вместо этого чередуйте низкоинтенсивное кардио (плавание, езда на велосипеде или ходьба) с интервальными тренировками.

Пропуск кардиотренировок. Это ускоряет потерю мышц и ослабляет кости. Лучше выполняйте силовые упражнения два-три раза в неделю. Особое внимание уделяйте функциональным движениям.