Фитнес и здоровье
Опубликовано 28 февраля 2025, 11:15
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Пропуск завтрака и другие ошибки с утра, которые мешают похудеть

Старайтесь их избегать
Если вы хотите сбросить вес, то важно уделять время завтраку. Пища, которую вы едите утром, может дать вам энергию, повлиять на метаболизм и чувство голода в течение дня.
Пропуск завтрака и другие ошибки с утра, которые мешают похудеть
© alive magazine

Полный пропуск завтрака. Если пропуск завтрака приводит вас к перееданию, то лучше пересмотреть рацион. Исследования демонстрируют, что люди, которые едят в позднее время, с большей вероятностью будут иметь избыточный вес или ожирение. Также у них, скорее всего, будет плохое метаболическое здоровье.

Употребление сладких кофейных напитков. Это касается кофе со сливками, сиропом, коричневым маслом, посыпками. В порции ароматизированного латте может содержаться примерно 24 г сахара. Избыток добавленного сахара связан с набором веса, диабетом 2 типа, болезнями сердца. Согласно диетическим рекомендациям для американцев, добавленный сахар должен составлять менее 10% от общего числа калорий в сутки.

Завтрак с низким содержанием клетчатки. Если вы ощущаете голод задолго до обеда, то в вашем завтраке может не хватать клетчатки. Она содержится в цельном зерне, овощах, фруктах. Попробуйте цельнозерновые хлопья, тосты из цельной пшеницы, овсянку.

Нехватка белка. Он помогает дольше ощущать сытость. Много белка содержится в таких продуктах для завтрака, как яйца, греческий йогурт, овёс, вафли или блины с большим количеством протеина.

Употребление из белковых продуктов только йогурта и яиц. Один из вариантов добавить больше белка к завтраку — творог. Если вы готовите тосты, добавьте для источника белка авокадо и тунец либо курицу. Для получения растительного белка намажьте ореховое масло на тосты, вафли и блины. Есть белок также в фасоли, горохе, чечевице.

Пропуск завтрака и другие ошибки с утра, которые мешают похудеть
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Закуски с низким содержанием питательных веществ. Это печенье, чипсы, пончики. Они не смогут вас насытить.

Отказ от полезных жиров. Эти жиры содержатся в авокадо, орехах, семенах, оливковом масле.

Плохое насыщение. Из-за этого вы можете переедать или выбирать закуски, в которых мало питательных веществ.

Поздний завтрак. Поздний приём пищи может повысить риск набора веса.

Игнорирование гидратации. Пить достаточное количество воды нужно для поддержания общего здоровья.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.