Пропуск завтрака и другие ошибки с утра, которые мешают похудеть

Полный пропуск завтрака. Если пропуск завтрака приводит вас к перееданию, то лучше пересмотреть рацион. Исследования демонстрируют, что люди, которые едят в позднее время, с большей вероятностью будут иметь избыточный вес или ожирение. Также у них, скорее всего, будет плохое метаболическое здоровье.

Употребление сладких кофейных напитков. Это касается кофе со сливками, сиропом, коричневым маслом, посыпками. В порции ароматизированного латте может содержаться примерно 24 г сахара. Избыток добавленного сахара связан с набором веса, диабетом 2 типа, болезнями сердца. Согласно диетическим рекомендациям для американцев, добавленный сахар должен составлять менее 10% от общего числа калорий в сутки.

Завтрак с низким содержанием клетчатки. Если вы ощущаете голод задолго до обеда, то в вашем завтраке может не хватать клетчатки. Она содержится в цельном зерне, овощах, фруктах. Попробуйте цельнозерновые хлопья, тосты из цельной пшеницы, овсянку.

Нехватка белка. Он помогает дольше ощущать сытость. Много белка содержится в таких продуктах для завтрака, как яйца, греческий йогурт, овёс, вафли или блины с большим количеством протеина.

Употребление из белковых продуктов только йогурта и яиц. Один из вариантов добавить больше белка к завтраку — творог. Если вы готовите тосты, добавьте для источника белка авокадо и тунец либо курицу. Для получения растительного белка намажьте ореховое масло на тосты, вафли и блины. Есть белок также в фасоли, горохе, чечевице.