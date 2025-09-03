Пропуск завтрака или поздний ужин повысят у вас риск переломов

По итогам работы было обнаружено, что у людей, которые пропускают завтрак более трёх раз в неделю, вероятность развития переломов была на 18% выше. У тех же, кто ужинал менее чем за два часа до сна более трёх раз в неделю, риск получить перелом оказался выше на 8%.

Также исследователи заметили, что эти привычки в питании обычно сочетались с другими нездоровыми привычками: курением, нехваткой физической активности и сна.

