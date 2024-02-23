Просмотр видео замедлил развитие словарного запаса у детей младше трёх лет

При этом если взрослые оставались вместе с ребёнком и комментировали то, что происходит на экране, то отрицательное влияние видео на словарный запас уменьшалось.

Учёные советуют уменьшать количество времени, которое дети до трёх лет проводят у компьютера или телевизора, потребляя видеоконтент.