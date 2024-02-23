Просмотр видео замедлил развитие словарного запаса у детей младше трёх лет

Опубликовано 23 февраля 2024, 17:15
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Просмотр видео замедлил развитие словарного запаса у детей младше трёх летОб этом сообщили американские учёные
Эксперты из Южного Методистского университета, Университета Майами, Джорджтаунского университета узнали, что у детей в возрасте 17−30 месяцев, когда они в среднем смотрели около двух часов в день видео, хуже пополнялся словарный запас. Научная статья об этом была опубликована в журнале Acta Paediatrica.
В новом исследовании приняли участие 302 родителя с детьми в возрасте от 17 до 30 месяцев. Оказалось, что чем дольше ребёнок смотрел видеоролики, тем он хуже осваивал первый язык. Такие дети знали меньше слов и составляли более короткие предложения, чем те, кто меньше времени проводил перед экраном.
При этом если взрослые оставались вместе с ребёнком и комментировали то, что происходит на экране, то отрицательное влияние видео на словарный запас уменьшалось.
Учёные советуют уменьшать количество времени, которое дети до трёх лет проводят у компьютера или телевизора, потребляя видеоконтент.
Источник:Naked Science
Автор:Валерия Филимонова