Протеиновые коктейли оказались полезны для похудения

Вот несколько причин, по которым протеиновые коктейли хороши для похудения.

Помогают достичь цели по потреблению белка. В США рекомендуемая суточная норма — это около 0,8 г на 1 кг массы тела.

Контролируют аппетит. Согласно исследованию 2018 года, более высокое потребление белка приводит к снижению аппетита и уровня сахара в крови по сравнению с тем, когда вы едите много углеводов. Также научно доказано, что люди с избыточным весом чувствуют себя более сытыми, когда потребляют белок.