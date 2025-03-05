Протеиновые коктейли оказались полезны для похудения

Протеиновые коктейли оказались полезны для похуденияВот что об этом говорят исследования
Вот несколько причин, по которым протеиновые коктейли хороши для похудения.
Помогают достичь цели по потреблению белка. В США рекомендуемая суточная норма — это около 0,8 г на 1 кг массы тела.
Контролируют аппетит. Согласно исследованию 2018 года, более высокое потребление белка приводит к снижению аппетита и уровня сахара в крови по сравнению с тем, когда вы едите много углеводов. Также научно доказано, что люди с избыточным весом чувствуют себя более сытыми, когда потребляют белок.
Поддерживают мышечную массу, ускоряют метаболизм. Мышцы сжигают больше калорий, чем жир. Кроме того, для переваривания белка нужно больше энергии.
Могут заменять высококалорийную пищу. Например, вы можете употреблять протеиновые коктейли вместо кофе и пончиков.
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