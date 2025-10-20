Фитнес и здоровье
Опубликовано 20 октября 2025, 12:45
1 мин.

Протеиновые напитки, порошки и батончики ускорят ваше старение

И вот с чем это связано
Сейчас как никогда популярны продукты с высоким содержанием белка. Протеин действительно важен для здоровья мышц, костей, кожи. Он также помогает контролировать вес. Несмотря на это, модные сегодня протеиновые коктейли, порошки и батончики могут способствовать ускоренному старению. Вот три причины, почему так происходит.
Протеиновые напитки, порошки и батончики ускорят ваше старение
© Poison Control

Ингредиенты, связанные с хроническими заболеваниями. Стандартная американская диета вредит организму и ускоряет старение, повреждая клетки, разрушая коллаген и ослабляя иммунитет. При этом батончики, коктейли, порошки с протеином относятся к ультрапереработанным продуктам. Исследования связывают такие продукты со множеством хронических заболеваний, в том числе с болезнями сердца и диабетом 2 типа. Согласно результатам одной научной работы, чем больше ультраобработанных продуктов потребляют люди, тем быстрее стареют их организмы. Так, те, чьё общее количество калорий приходилось на 67-100% на ультраобработанную пищу, были почти на год старше биологически по сравнению с теми, кто потреблял меньше всего калорий из таких продуктов.

Скрытый сахар или подсластители. Такие вещества, как сукралоза, способствуют воспалению. Кроме того, в научных работах отмечается, что эти ингредиенты могут привести к развитию метаболических заболеваний, нарушить микробиоту кишечника, быть токсичными для клеток. Также научно доказано, что любой сахар (даже натуральный) способствует старению.

Протеиновые напитки, порошки и батончики ускорят ваше старение
© Design elements: Getty Images. EatingWell design

Влияние на потребление цельных продуктов. Если вы для получения белка полагаетесь на батончики, порошки, коктейли, значит, вы потребляете меньше чего-то другого. Это могут быть и полезные для здоровья цельные продукты.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.