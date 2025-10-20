Протеиновые напитки, порошки и батончики ускорят ваше старение

Ингредиенты, связанные с хроническими заболеваниями. Стандартная американская диета вредит организму и ускоряет старение, повреждая клетки, разрушая коллаген и ослабляя иммунитет. При этом батончики, коктейли, порошки с протеином относятся к ультрапереработанным продуктам. Исследования связывают такие продукты со множеством хронических заболеваний, в том числе с болезнями сердца и диабетом 2 типа. Согласно результатам одной научной работы, чем больше ультраобработанных продуктов потребляют люди, тем быстрее стареют их организмы. Так, те, чьё общее количество калорий приходилось на 67-100% на ультраобработанную пищу, были почти на год старше биологически по сравнению с теми, кто потреблял меньше всего калорий из таких продуктов.

Скрытый сахар или подсластители. Такие вещества, как сукралоза, способствуют воспалению. Кроме того, в научных работах отмечается, что эти ингредиенты могут привести к развитию метаболических заболеваний, нарушить микробиоту кишечника, быть токсичными для клеток. Также научно доказано, что любой сахар (даже натуральный) способствует старению.