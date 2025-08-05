Противосудорожные и другие лекарства, которые плохо сочетаются с витамином D

Тиазидные диуретики. Одновременный их приём с витамином D может повысить уровень кальция в организме до опасного уровня. Из-за этого вы столкнётесь с тошнотой, спутанностью сознания, нарушениями сердечного ритма.

Кортикостероиды. Длительный их приём может затруднить усвоение организмом витамина D. В результате у вас может развиться дефицит кальция.

Противосудорожные препараты. Их связывают с нехваткой витамина D и снижением уровня кальция в крови.