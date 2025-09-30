Проведение времени в одиночестве назвали самой недооценённой привычкой для снятия стресса

Кроме того, в одиночестве снижается у людей и уровень гормона стресса кортизола. Исследования, проведённые во время карантина из-за ковида, показали также, что время наедине с собой повышает креативность. Согласно другим научным работам, это делает человека более психологически устойчивым и способным к самосостраданию.

Уединение можно сделать и полезным. Первый способ - это найти занятие, которое займёт ваши руки. Вы можете рисовать, собирать пазлы, заниматься садоводством и не только. Но только не тянитесь к телефону.

Ещё один совет - выходите из дома, особенно в места, где много людей. Если вы постоянно находитесь в стрессе, то в одиночестве вам будет сложно от него отстраниться.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.