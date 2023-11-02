Фитнес и здоровье
23:15, 02 ноября 2023
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Проверьте, не связан ли ваш кашель с туберкулёзом

Этот признак можно легко принять за симптом ковида или гриппа

Туберкулёз - инфекция, поражающая лёгкие. Если её не лечить, то это может привести к летальному исходу. Доктор Эстер Робинсон рассказала, как можно понять, что ваш кашель связан именно с этой болезнью.

Если ваш кашель не проходит уже более трёх недель и при этом сопровождается выделением слизи, то это может быть признаком туберкулёза. Национальная служба здравоохранения Великобритании тоже считает постоянный кашель симптомом этого заболевания.

Проверьте, не связан ли ваш кашель с туберкулёзом
© Annie Spratt

Кроме того, при туберкулёзе во время кашля может выделяться слизь, иногда в кровью. Симптомы этого заболевания могут проявляться постепенно. Среди других признаков выделяют: чувство усталости или истощения, высокую температуру или потливость по ночам, потерю аппетита, снижение веса, плохое общее самочувствие в целом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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