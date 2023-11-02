Проверьте, не связан ли ваш кашель с туберкулёзом

Кроме того, при туберкулёзе во время кашля может выделяться слизь, иногда в кровью. Симптомы этого заболевания могут проявляться постепенно. Среди других признаков выделяют: чувство усталости или истощения, высокую температуру или потливость по ночам, потерю аппетита, снижение веса, плохое общее самочувствие в целом.

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