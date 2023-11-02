Проверьте, не связан ли ваш кашель с туберкулёзом

Проверьте, не связан ли ваш кашель с туберкулёзомЭтот признак можно легко принять за симптом ковида или гриппа
Туберкулёз - инфекция, поражающая лёгкие. Если её не лечить, то это может привести к летальному исходу. Доктор Эстер Робинсон рассказала, как можно понять, что ваш кашель связан именно с этой болезнью.
Если ваш кашель не проходит уже более трёх недель и при этом сопровождается выделением слизи, то это может быть признаком туберкулёза. Национальная служба здравоохранения Великобритании тоже считает постоянный кашель симптомом этого заболевания.
Кроме того, при туберкулёзе во время кашля может выделяться слизь, иногда в кровью. Симптомы этого заболевания могут проявляться постепенно. Среди других признаков выделяют: чувство усталости или истощения, высокую температуру или потливость по ночам, потерю аппетита, снижение веса, плохое общее самочувствие в целом.
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