Проверьте себя: врач назвал пять тревожных признаков рака простаты

Проверьте себя: врач назвал пять тревожных признаков рака простатыОт этого вида рака умирают довольно часто
В Великобритании рак предстательной железы - вторая по смертности форма рака среди мужчин. В год от этой болезни умирают 14 тысяч человек.
Рак предстательной железы возникает, когда в простате начинают неконтролируемо расти аномальные клетки. И на ранних стадиях у человека может не быть никаких симптомов вообще.
Доктор Маз Альсаффар, ведущий врач Babylon Health, перечислил пять признаков, которые могут указывать на рак простаты.
Кровь в моче или сперме. В этом случае важно обратиться к врачу, чтобы исключить наличие серьёзных болезней.
Эректильная дисфункция. Иногда такое происходит на поздних стадиях рака простаты.
Сильная усталость в целом. Если вы чувствуете, что начали уставать больше, чем обычно, важно это обсудить с лечащим врачом.
Необъяснимая потеря веса. Имеется в виду снижение веса без изменений в диете и в тренировках.
Боль в спине и конечностях. Часто этот симптом возникает на поздних стадиях рака простаты вместе с другими признаками, указанными выше.
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