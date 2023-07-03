Фитнес и здоровье
15:32, 03 июля 2023
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Проверьте себя: врач назвал пять тревожных признаков рака простаты

От этого вида рака умирают довольно часто

В Великобритании рак предстательной железы - вторая по смертности форма рака среди мужчин. В год от этой болезни умирают 14 тысяч человек.

Рак предстательной железы возникает, когда в простате начинают неконтролируемо расти аномальные клетки. И на ранних стадиях у человека может не быть никаких симптомов вообще.

Доктор Маз Альсаффар, ведущий врач Babylon Health, перечислил пять признаков, которые могут указывать на рак простаты.

Кровь в моче или сперме. В этом случае важно обратиться к врачу, чтобы исключить наличие серьёзных болезней.

Эректильная дисфункция. Иногда такое происходит на поздних стадиях рака простаты.

Проверьте себя: врач назвал пять тревожных признаков рака простаты
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Сильная усталость в целом. Если вы чувствуете, что начали уставать больше, чем обычно, важно это обсудить с лечащим врачом.

Необъяснимая потеря веса. Имеется в виду снижение веса без изменений в диете и в тренировках.

Боль в спине и конечностях. Часто этот симптом возникает на поздних стадиях рака простаты вместе с другими признаками, указанными выше.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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