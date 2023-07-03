Проверьте себя: врач назвал пять тревожных признаков рака простаты

Рак предстательной железы возникает, когда в простате начинают неконтролируемо расти аномальные клетки. И на ранних стадиях у человека может не быть никаких симптомов вообще.

Доктор Маз Альсаффар, ведущий врач Babylon Health, перечислил пять признаков, которые могут указывать на рак простаты.

Кровь в моче или сперме. В этом случае важно обратиться к врачу, чтобы исключить наличие серьёзных болезней.

Эректильная дисфункция. Иногда такое происходит на поздних стадиях рака простаты.