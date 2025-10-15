Проживание рядом с полем для гольфа улучшит ваше здоровье

Исследования неизменно показывают, что проживание рядом с зелёными насаждениями связано с более низким риском развития болезней сердца и ожирения. По данным учёных, это может снизить уровень гормонов стресса, побудить заниматься спортом, улучшить память и внимание.

В рамках одной научной работы эксперты пришли к выводу, что каждое увеличение на 10% доступа к зелёным и синим пространством связано со снижением риска развития депрессии и тревожности на 7%.

Сама игра в гольф тоже имеет доказанную пользу для здоровья. В 2023 году оказалось, что 18-луночный раунд игры в гольф (без использования колясок) благоприятнее всего влияет на сердечно-сосудистую систему по сравнению с часом быстрой ходьбы и часом скандинавской ходьбы. В частности, он снижает артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови.