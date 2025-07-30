Проживание рядом с водоёмом продлит вашу жизнь

В рамках нового исследования учёные из Университета штата Огайо проанализировали данные о населении по более чем 66 000 переписных участков по всей территории США. Эту информацию они также сравнили с близостью к водным путям.

Связь между продолжительностью жизни и доступностью воды была очевидной для людей, которые жили в пределах 42 км от океана или залива. Но у тех, кто жил в городах и вблизи водоёмов площадью более 10 квадратных километров, картина была обратной. Жители сельской местности, которая находится рядом с водоёмами, тоже могут получать некоторые преимущества в плане продолжительности жизни.