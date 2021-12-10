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Проживание в солнечной местности препятствует развитию у детей и молодёжи рассеянного склероза

Это выяснили учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Австралийского национального университета
Несмотря на то что длительное нахождение на солнце и проживание в жарких странах могут вызвать рак кожи, у воздействия солнечных лучей на человека есть и положительный эффект. Он заключается в предотвращении риска развития рассеянного склероза. О новом исследовании - в материале Medical Xpress.
Проживание в солнечной местности препятствует развитию у детей и молодёжи рассеянного склероза

Согласно результатам исследования, опубликованного 8 декабря 2021 года в журнале Neurology, при частом нахождении на солнце у детей и молодых людей снижается вероятность возникновения рассеянного склероза. Исследование проводилось учёными из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Австралийского национального университета.

В исследовании принимали участие 332 человека в возрасте 3-22 лет с диагнозом «Рассеянный склероз». Испытуемым или их родителям необходимо было заполнить специальные анкеты. Оказалось, что те, кто проводил от получаса до часа в среднем в день на улице, имели на 52 процента меньше шансов заболеть рассеянным склерозом, чем те, кто на открытом воздухе находился меньше 30 минут ежедневно.

Проживание в солнечной местности препятствует развитию у детей и молодёжи рассеянного склероза

Также учёные определили, что жители Флориды имеют меньшую (на 51 процент меньше) вероятность развития рассеянного склероза, нежели жители Нью-Йорка. Чем дольше люди в целом находятся на солнце, тем ниже риск возникновения данного заболевания. Кроме того, солнцезащитный крем не влияет на этот лечебный эффект солнечных лучей.

Источник: Medical Xpress
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