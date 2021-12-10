Проживание в солнечной местности препятствует развитию у детей и молодёжи рассеянного склероза

Проживание в солнечной местности препятствует развитию у детей и молодёжи рассеянного склерозаЭто выяснили учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Австралийского национального университета
Согласно результатам исследования, опубликованного 8 декабря 2021 года в журнале Neurology, при частом нахождении на солнце у детей и молодых людей снижается вероятность возникновения рассеянного склероза. Исследование проводилось учёными из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Австралийского национального университета.
В исследовании принимали участие 332 человека в возрасте 3-22 лет с диагнозом «Рассеянный склероз». Испытуемым или их родителям необходимо было заполнить специальные анкеты. Оказалось, что те, кто проводил от получаса до часа в среднем в день на улице, имели на 52 процента меньше шансов заболеть рассеянным склерозом, чем те, кто на открытом воздухе находился меньше 30 минут ежедневно.
Также учёные определили, что жители Флориды имеют меньшую (на 51 процент меньше) вероятность развития рассеянного склероза, нежели жители Нью-Йорка. Чем дольше люди в целом находятся на солнце, тем ниже риск возникновения данного заболевания. Кроме того, солнцезащитный крем не влияет на этот лечебный эффект солнечных лучей.