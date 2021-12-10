Проживание в солнечной местности препятствует развитию у детей и молодёжи рассеянного склероза

Согласно результатам исследования, опубликованного 8 декабря 2021 года в журнале Neurology, при частом нахождении на солнце у детей и молодых людей снижается вероятность возникновения рассеянного склероза. Исследование проводилось учёными из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Австралийского национального университета.

В исследовании принимали участие 332 человека в возрасте 3-22 лет с диагнозом «Рассеянный склероз». Испытуемым или их родителям необходимо было заполнить специальные анкеты. Оказалось, что те, кто проводил от получаса до часа в среднем в день на улице, имели на 52 процента меньше шансов заболеть рассеянным склерозом, чем те, кто на открытом воздухе находился меньше 30 минут ежедневно.