Прозрачные сопли — признак здорового носаИ вот что значит, если они у вас другого цвета
Вот что по цвету соплей можно сказать о вашей иммунной системе.
Прозрачный. В основном такая слизь представляет собой воду в сочетании с белками, солями и клетками, которые поддерживают влажность носовых ходов и задерживают частицы. Избыток такой слизи может быть вызван аллергией или вирусной инфекцией на ранней стадии. Также подобным образом организм может реагировать на патогены и раздражители.
Белый. Часто белая слизь — это признак заложенности носа. Обычно это сигнализирует о начале инфекции.
Жёлтый. Жёлтая слизь означает, что организм активно борется с инфекцией.
Зелёный. Слизь зелёного цвета — результат усиленного иммунного ответа. Часто она указывает на бактериальную инфекцию или на вирусные патогены.
Красный или розовый. Часто такая слизь возникает, когда носовые ткани слишком сухие, раздражены или повреждены. Например, это может случиться из-за сильного сморкания или из-за воздействия сухого воздуха.
Коричневый или оранжевый. Слизь подобного цвета обычно безвредна, но может указывать на раздражение или длительное воспаление.
Чёрный. Слизь чёрного цвета встречается редко и может указывать на серьёзные проблемы: грибковую инфекцию, сильное воздействие загрязняющих веществ (сажа или сигаретный дым). Это требует медицинского вмешательства.
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