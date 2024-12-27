Вот что по цвету соплей можно сказать о вашей иммунной системе.

Прозрачный. В основном такая слизь представляет собой воду в сочетании с белками, солями и клетками, которые поддерживают влажность носовых ходов и задерживают частицы. Избыток такой слизи может быть вызван аллергией или вирусной инфекцией на ранней стадии. Также подобным образом организм может реагировать на патогены и раздражители.

Белый. Часто белая слизь — это признак заложенности носа. Обычно это сигнализирует о начале инфекции.

Жёлтый. Жёлтая слизь означает, что организм активно борется с инфекцией.

Зелёный. Слизь зелёного цвета — результат усиленного иммунного ответа. Часто она указывает на бактериальную инфекцию или на вирусные патогены.