Фитнес и здоровье
Опубликовано 27 декабря 2024, 06:45
1 мин.

Прозрачные сопли — признак здорового носа

И вот что значит, если они у вас другого цвета
Оказывается, цвет и консистенция носовой слизи способны раскрыть интригующие подробности об иммунной системе человека и о том, как его организм реагирует на болезни. Эта неприятная жидкость на самом деле защищает организм, задерживая пыль, бактерии, вирусы и другие раздражители.
Прозрачные сопли — признак здорового носа
© OSF HealthCare

Вот что по цвету соплей можно сказать о вашей иммунной системе.

Прозрачный. В основном такая слизь представляет собой воду в сочетании с белками, солями и клетками, которые поддерживают влажность носовых ходов и задерживают частицы. Избыток такой слизи может быть вызван аллергией или вирусной инфекцией на ранней стадии. Также подобным образом организм может реагировать на патогены и раздражители.

Белый. Часто белая слизь — это признак заложенности носа. Обычно это сигнализирует о начале инфекции.

Жёлтый. Жёлтая слизь означает, что организм активно борется с инфекцией.

Зелёный. Слизь зелёного цвета — результат усиленного иммунного ответа. Часто она указывает на бактериальную инфекцию или на вирусные патогены.

Прозрачные сопли — признак здорового носа
© Pixabay/CC0 Public Domain

Красный или розовый. Часто такая слизь возникает, когда носовые ткани слишком сухие, раздражены или повреждены. Например, это может случиться из-за сильного сморкания или из-за воздействия сухого воздуха.

Коричневый или оранжевый. Слизь подобного цвета обычно безвредна, но может указывать на раздражение или длительное воспаление.

Чёрный. Слизь чёрного цвета встречается редко и может указывать на серьёзные проблемы: грибковую инфекцию, сильное воздействие загрязняющих веществ (сажа или сигаретный дым). Это требует медицинского вмешательства.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.