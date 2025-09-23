Прыжки через скакалку и ещё семь упражнений, которые сожгут больше калорий, чем бег

Прыжки через скакалку. Они сжигают в час от 800 до 1000 ккал. Также они помогают тренировать всё тело, улучшить координацию, укрепить икры, плечи, корпус.

Высокоинтенсивные интервальные тренировки. При помощи них можно сжечь 600-1000 ккал в час. Они экономят время, развивают мышечную выносливость, ускоряют обмен веществ даже после окончания тренировки.

Плавание. Оно сжигает примерно 700-900 ккал в час и задействует почти все группы мышц. При этом плавание щадит суставы. Всего 30 минут такой активности в неделю помогают предотвратить инсульт, болезни сердца, диабет 2 типа.

Гребля. Она помогает сжечь 600-900 ккал за час. Такое упражнение развивает силу и выносливость, даёт импульс сердечно-сосудистой системе.