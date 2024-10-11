Психологи назвали препятствие, которое мешает нам принимать верные решения

Когда нам нужно принять быстро решения, мы основываемся на своём опыте и обычно оказываемся правы. Однако, по словам психолога доктора Сандры Уитли, действительного члена Британского психологического общества, сейчас существует огромное количество информации, которая не является точной и требует проверки.

Научная работа, опубликованная в журнале PLOS ONE, охватила 1261 человека. Специалисты предложили им принять решение: объединить две школы или оставить их раздельными. Никто из участников не знал, что им не хватает какой-либо информации. Поэтому те, кто получил данные о плюсах слияния школ, рекомендовали объединить их, а те, кто получил данные о плюсах разделения, советовали оставить всё как есть.

Ещё более удивительным было то, что участники предположили, что имеющаяся у них информация была такой же, как и у всех остальных, и что они были так же хорошо подготовлены к принятию решения, как и другие. Фактически, те, у кого была только половина данных, чувствовали себя увереннее в своём решении, чем те, у кого был доступ к обеим сторонам аргумента.

Также люди, у которых были только плюсы или минусы объединения или разделения школ, предполагали, что большинство других примут то же решение, что и они. И даже когда им позже предоставили полную информацию, они, как правило, придерживались первоначального решения.

Получается, мы предполагаем, что наша собственная субъективная правда является объективной. Это может помешать нам понимать точки зрения других людей.

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