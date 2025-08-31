Психолог назвал шесть вещей, которые нужно знать всем о тревожности

Что такое тревога? Она представляет собой эмоциональное состояние нервного ожидания. Часто оно включает негативные и тревожные мысли и физическое беспокойство. Иногда тревога может восприниматься как беспокойство о будущем в целом. Ключевая её особенность в том, что она может спровоцировать избегание чего-либо, из-за чего тревога только укрепится.

Что вызывает беспокойство? Зачастую приступ тревоги начинается с негативных мыслей о предстоящей ситуации: например, об экзамене. Нездоровая тревога настраивает наш организм на реакцию, несоразмерную реальной опасности. Это приводит к тому, что сердце начинает слишком сильно биться, а мышцы - напрягаться. Другие причины тревоги - это травматические переживания в прошлом, которые вызывают страх. Выработку гормонов, связанных со страхом, могут нарушить также некоторые препараты, гипертиреоз.

Какие ощущения возникают при тревожности? Обычно беспокойство вызывает неприятные ощущения и дискомфорт. В основном это связано с физическими симптомами: учащённым сердцебиением, потливостью ладоней, головокружением, дрожью, спазмами в желудке, тошнотой и пр. С психологической точки зрения тревога может спровоцировать поток мыслей, связанных со страхом, и неконтролируемых переживаний.