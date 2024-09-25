Психолог объяснил, как человек может испытывать несколько эмоций одновременно

Энтони Джанни Ваккаро — нейробиолог, который изучает, как смешанные эмоции представлены в мозге. Иногда учёные определяют эмоции как состояния мозга и тела, которые мотивируют что-то делать или чего-то избегать. Обычно люди воспринимают эмоции как положительные или отрицательные.

Но смешанные эмоции не вписываются в эту структуру. Если противоположные биологические системы подавляют друг друга и если эмоции являются биологическими, то вы не можете испытывать в один и тот же момент испытывать противоположные чувства. Вместо этого вы должны как бы переключаться с одной эмоции на другую.

Учёные обнаружили также, что частота сердечных сокращений, проводимость кожи демонстрируют уникальные закономерности во время событий, которые являются одновременно хорошими и плохими. Это значит, что такая реакция организма действительно существует.