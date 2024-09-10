Психолог объяснил, как избавиться от мысли, что всё делаешь недостаточно хорошо

Если вы боретесь с нездоровым перфекционизмом, то, скорее всего, вы постоянно боитесь неудачи. Когда вы чувствуете, что «облажались», то начинаете винить в этом себя. Возможно, у вас есть внутренний критик: голос, который говорит вам, что неудача — это доказательство того, что вы недостаточно хороши.

Чтобы избавиться от такого мышления, вы можете предпринять несколько шагов. Прежде всего, осознайте, что ваша самооценка не зависит от ваших достижений. Вы достойны любви просто потому, что вы — это вы. Если вам сложно в это поверить, возможно, стоит обратиться за поддержкой к психотерапевту.

Во-вторых, подумайте, есть ли какие-то невыполнимые правила, по которым вы заставляете себя жить. Например, вы можете запрещать себе ошибаться или всегда стараетесь быть лучшим. Никто не способен быть настолько совершенным, поэтому вместо этих правил создайте новые, более реалистичные.

В-третьих, стремитесь к большим достижениям. В этом нет ничего плохого, только убедитесь, что вы действительного этого хотите. Вашей мотивацией не должно становиться стремление произвести впечатление на кого-то или доказать другим, чего вы стоите.

В-четвёртых, когда вы почувствуете, что не справились с чем-то, не воспринимайте это как признак того, что с вами что-то не так. Вместо этого подумайте, что бы вы могли сделать по-другому в следующий раз.

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