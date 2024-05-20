Психолог объяснил, как перестать всё принимать на свой счёт

Также в подобной ситуации, когда мы принимаем что-то на свой счёт, работает ещё один процесс. Он называется чтением мыслей. Это когда нам кажется, что мы знаем, что думают о нас другие люди.

Один из наиболее простых способов избежать персонализации и чтения мыслей — это бросить вызов своим негативным предположениям о том, что произошло. Подумайте о других возможных интерпретациях того, что произошло. Возможно, вам поможет в этом попытка поставить себя на место других людей. Например, тот факт, что начальник нашёл время на обратную связь для вас, означает, что он заботится о вас и хочет, чтобы вы стали лучше.

Также вместо того, чтобы гордиться своей исключительностью, постарайтесь обратить внимание на собственные усилия, добрые намерения и достижения. Это позволит вам стать менее чувствительным и вы с меньшей вероятностью будете принимать что-либо на свой счёт.

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