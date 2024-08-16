Психолог объяснил, когда ребёнку нужно покупать смартфон

Однако есть несколько причин, по которым подобное исследование в реальном мире будет бесполезным. Первая — необходимость случайного распределения. Мало какие семьи с этим согласятся.

Конечно, можно сравнить детей, которые получили в разном возрасте смартфоны без их случайного распределения. Но это приведёт к тому, что результаты будут неоднозначными. Уже в существующих работах это наблюдается: согласно некоторым исследованиям, более раннее приобретение смартфона негативно влияет на будущее благополучие детей, а согласно другим — никаких последствий это не имеет.

Даже если бы мы могли провести подобное исследование со случайным распределением телефонов, всё равно все дети очень отличаются друг от друга. Даже ровесники.

Так как же определить, в каком возрасте давать ребёнку смартфон? Когда дети просят купить его, их желание может быть связано с тем, что у остальных он тоже есть, а также с упущением социальных связей. Если все ваши друзья хотят попереписываться, а вас нет в групповом чате, вы действительно остались в стороне. Среди других причин может быть безопасность, удобство (ребёнок всегда на связи).

В то же время смартфоны несут определённые риски. Известно, что они могут отвлекать подростков от учёбы, прерывать личное социальное взаимодействие, мешать сну. Также в Интернете есть вещи, которые лучше детям не видеть.

Лучшим устройством для ребёнка будет самое простое, но соответствующее базовым потребностям. Вы можете постепенно приучать детей к пользованию смартфоном, переходя от общего семейного iPad к простому мобильному телефону, затем к смартфону со строгим родительским контролем, а после этого — к смартфону с доступом к социальным сетям и другим приложениям.

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