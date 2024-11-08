Психолог объяснил, почему мы выбираем партнёров сильно старше или моложе нас

По мере того, как люди становятся старше, разница в возрасте между ними начинает ощущаться всё меньше. Роудс полагает, что это связано с тем, что в более молодом возрасте мы быстро проходим множество этапов развития. Поэтому кажется, что между 28-летним и 18-летним человеком пропасть, а между 28-летним и 38-летним разница уже не такая большая.