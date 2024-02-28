Психолог объяснил, почему нет смысла запрещать детям сидеть в соцсетях

Какой самый эффективный способ защитить психическое здоровье наших детей? На протяжении двух последних десятилетий считается, что это запрет соцсетей. Тем не менее лучшие научные данные, которыми мы располагаем на данный момент, не подтверждают это.

Важно понимать, что социальные сети оказывают и положительное влияние на детей и подростков. Молодёжь сегодня пользуется ими, чтобы общаться друг с другом или делиться своими хобби. А когда происходят трагедии, то они могут получить в Сети поддержку.