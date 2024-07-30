Психолог объяснил, почему второе место на соревнованиях нам кажется намного хуже третьего

Напротив, бронзовые медалисты испытывают облегчение от того, что им вообще удалось получить медаль. Более поздние исследования, проведённые на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году, подтвердили эту гипотезу. Чем лучше было выступление золотых и бронзовых медалистов, тем счастливее они выглядели.

Исследование спортсменов на Олимпиаде в Рио обнаружило, что различия в проявлении счастья у серебряных и бронзовых призеров незначительны. Тем не менее те, кто занял второе место, гораздо чаще говорили о том, что могло бы произойти, но не произошло.