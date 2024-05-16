Психолог объяснила, что можно сделать, если при медитации вы не можете усидеть на месте

Тара Брач, имеющая докторскую степень по психологии и обучившая более 7000 человек медитации, подчеркнула, что не существует «правильного» способа медитировать. Главное при этом — расслабиться и сосредоточиться на чём-то в настоящем моменте. Например, постарайтесь ощутить, как дыхание проходит через ноздри, прослушайте что-нибудь и пр.

Сидеть можно на полу, на подушке или на стуле. Если не можете устроиться поудобнее, то лягте. Даже закрывать глаза необязательно, хотя лучше попробовать.

На начальном этапе не существует стандартного количества времени для медитации, но установите для себя достижимую цель. Начать можно с нескольких минут. По словам Джона Митчелла, доцента кафедры психиатрии и поведенческих наук в Университете Дьюка, целью должно также стать превращение практики медитации в рутину и сосредоточение внимания на её качестве, а не на продолжительности.