Психолог объяснила, как Интернет меняет наш мозг

По мнению Николаса Карра, автора книги «Пустышка. Что интернет делает с нашими мозгами», Сеть может менять наш мозг. И связано это с нейропластичностью.

Учёные довольно долго считали, что мозг взрослого человека остаётся неизменным. Но позже стало известно, что это не так: каждое наше действие и каждая мысль ослабляет одни нейронные связи и укрепляет другие.

Представьте, что мозг - это густой лес. Во время обучения в нём сначала прокладывается едва заметная тропинка, но с каждым повторением она расширяется и превращается сначала в дорогу, а затем в шоссе.