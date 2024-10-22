Психолог объяснила, почему некоторые люди так любят ужастики

Психолог объяснила, почему некоторые люди так любят ужастикиВот что по этому поводу говорит наука
Контролируемые переживания страха, когда вы в любой момент можете закрыть страшную книгу или выключить ужастик, дают физиологический кайф, который вызывает страх. И происходит всё это без какого-либо риска.
Когда вы чувствуете, что находитесь под угрозой, в вашем теле вырабатывается адреналин и активируется эволюционная реакция «бей или беги». В результате увеличивается частота сердечных сокращений, вы дышите глубже и быстрее, у вас повышается кровяное давление. Эта реакция имеет решающее значение при столкновении с реальной угрозой. Благодаря контролируемому страху можно наслаждаться ощущением, похожим на кайф бегуна, в безопасной обстановке. А когда угроза устранена, тело высвобождает нейромедиатор дофамин, который даёт ощущения удовольствия и облегчения.
В ходе одного исследования учёные обнаружили, что люди, которые посещали дом с привидениями в качестве контролируемого опыта страха, демонстрировали меньшую активность мозга в ответ на стимулы и меньшую тревожность после воздействия. Это значит, что фильмы ужасов, страшные истории и т. п. могут успокоить нас впоследствии.
Совместное прохождение через интенсивные переживания страха укрепляет связи между людьми. Контролируемые переживания страха искусственно дают нам похожие возможности для установления связей с окружающими. Воздействие стресса во многих случаях также запускает то, что психологи называют системой «заботься и подружись». Угроза побуждает людей заботиться о потомстве и создавать социально-эмоциональные связи для защиты и комфорта. В значительной степени это регулируется «гормоном любви» окситоцином.
Выше всего вероятность того, что у вас возникнет реакция «заботиться и дружить», когда вы испытываете стресс в окружении людей, с которыми у вас уже установлены позитивные социальные связи. Например, это могут быть друзья.
Кроме того, контролируемый страх может быть способом подготовиться к худшему. Учёные из Лаборатории рекреационного страха Орхусского университета в Дании выяснили, что люди, которые регулярно смотрели ужастики, были более психологически устойчивы во время пандемии COVID-19, чем те, кто не любит такие фильмы.