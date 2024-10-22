Психолог объяснила, почему некоторые люди так любят ужастики

Контролируемые переживания страха, когда вы в любой момент можете закрыть страшную книгу или выключить ужастик, дают физиологический кайф, который вызывает страх. И происходит всё это без какого-либо риска.

Когда вы чувствуете, что находитесь под угрозой, в вашем теле вырабатывается адреналин и активируется эволюционная реакция «бей или беги». В результате увеличивается частота сердечных сокращений, вы дышите глубже и быстрее, у вас повышается кровяное давление. Эта реакция имеет решающее значение при столкновении с реальной угрозой. Благодаря контролируемому страху можно наслаждаться ощущением, похожим на кайф бегуна, в безопасной обстановке. А когда угроза устранена, тело высвобождает нейромедиатор дофамин, который даёт ощущения удовольствия и облегчения.

В ходе одного исследования учёные обнаружили, что люди, которые посещали дом с привидениями в качестве контролируемого опыта страха, демонстрировали меньшую активность мозга в ответ на стимулы и меньшую тревожность после воздействия. Это значит, что фильмы ужасов, страшные истории и т. п. могут успокоить нас впоследствии.