Психолог перечислил научно обоснованные способы борьбы с хроническим стрессом

Начните с малого и придерживайтесь этого. Например, вы можете включить в распорядок пятиминутную растяжку, пока закипает чайник, перевести смартфон в режим «Не беспокоить» после 9 вечера или начать делать несколько глубоких вдохов перед началом дня. Главное при этом - не интенсивность, а последовательность.

Ставьте цели, которые действительно можете измерить. Они должны быть чёткими и конкретными. К примеру, «Я буду гулять 20 минут после ужина по понедельникам, средам и пятницам» или «Я буду выключать все цифровые устройства за час до сна на этой неделе».

Регулярно задавайте себе вопросы. Спрашивайте себя, что было полезным в последнее время, что ощущалось как рутина. Всего несколько минут размышления об этом помогут понять, не нужно ли ничего в жизни корректировать.