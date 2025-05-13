Психолог перечислил научно обоснованные способы борьбы с хроническим стрессом

Психолог перечислил научно обоснованные способы борьбы с хроническим стрессомВсего их пять
Начните с малого и придерживайтесь этого. Например, вы можете включить в распорядок пятиминутную растяжку, пока закипает чайник, перевести смартфон в режим «Не беспокоить» после 9 вечера или начать делать несколько глубоких вдохов перед началом дня. Главное при этом - не интенсивность, а последовательность.
Ставьте цели, которые действительно можете измерить. Они должны быть чёткими и конкретными. К примеру, «Я буду гулять 20 минут после ужина по понедельникам, средам и пятницам» или «Я буду выключать все цифровые устройства за час до сна на этой неделе».
Регулярно задавайте себе вопросы. Спрашивайте себя, что было полезным в последнее время, что ощущалось как рутина. Всего несколько минут размышления об этом помогут понять, не нужно ли ничего в жизни корректировать.
Не недооценивайте основы благополучия. Последствия стресса смягчают регулярное движение, хороший ночной сон, питательная еда, взаимодействие с людьми, которым вы доверяете.
Усмирите голос в своей голове. Если вам кажется, что вы отстаёте или не справляетесь, то пришло время посмотреть на эти мысли по-другому. Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) предлагает практические инструменты для выявления и оспаривания этих шаблонов. Когда вы замечаете, что думаете что-то типа «Я всегда все порчу», спросите себя, действительно ли это так и какие есть доказательства этого.
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