Психолог перечислил простые способы избавиться от усталости и депрессии

Кроме того, в основе формирования зависимости лежит действие «на автомате». И это можно применять при создании собственных положительных ритуалов. Для чего вообще нужны такие ритуалы в жизни человека? По словам эксперта, они помогают найти баланс между работой и отдыхом. Это такие виды деятельности, которые радуют, помогают отдохнуть. Например, это может быть утренний бег, йога и т.п. Подобные ритуалы спасут человека от выгорания.

Как понять, нужно ли формировать подобные ритуалы? Один из важных признаков потребности в этом - отсутствие радостных ощущений в жизни человека. Нужно обязательно обратить внимание именно на тот вид деятельности, который приносит радость. Для того чтобы этот вид деятельности стал ритуалом, нужен всего 21 день. Кроме того, поможет это и людям с определёнными видами вредных зависимостей: например, от алкоголя. При этом для избавления от тяги к алкоголю нужно ещё и полностью пересмотреть свой круг общения, образ жизни.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.