Психолог рассказал, как перестать принимать всё близко к сердцу

Есть простой способ избежать персонализации и чтения мыслей. Для этого нужно пересмотреть свои негативные предположения о том, что произошло. Когда вы заметите, что воспринимаете что-то близко к сердцу, попробуйте подумать о других интерпретациях ситуации, которые в меньшей степени сосредоточены на вас.

Например, вы можете посмотреть на вещи с позиции других людей. Например, вашего начальника. Обратную связь может быть сложно давать тактично. Однако тот факт, что ваш босс нашёл на это время, значит, что ему не всё равно на вашу работу и на вас как на сотрудника.

Старайтесь также гордиться собственными усилиями, благими намерениями и достижениями. Это позволит вам стать менее чувствительным и менее склонным принимать всё на свой счёт.

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