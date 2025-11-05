Психолог рассказала, как бороться с зимней хандрой

Психолог рассказала, как бороться с зимней хандройВот о чём вам нужно знать
Симптомы у сезонного аффективного расстройства (САР) такие же, как у обычной депрессии, но тяжесть и интенсивность у них другая. К этим симптомам относятся усталость, ощущение грусти большую часть дня, проблемы со сном, переедание, недоедание, увеличение или снижение веса, чувство безнадёжности, потеря интереса к друзьям и занятиям, которые обычно приносили удовольствие.
Облегчить симптомы сезонной депрессии может пребывание на солнце. Даже в небольших дозах солнечный свет приводит к повышению уровня серотонина и улучшению настроения.
Ещё один вариант - светотерапия. Некоторые исследования показывают, что она эффективна для 85% пациентов. Рекомендуется начинать эту терапию осенью, до появления симптомов депрессии. Может помочь и когнитивно-поведенческая терапия.
Простые способы борьбы с последствиями сезонного депрессивного расстройства - это прогулки на улице, общение с друзьями и семьёй, группа поддержки, правильное питание, употребление продуктов, содержащих много омега-3, освоение техник релаксации, занятие любимым делом.
Для облегчения симптомов депрессии могут быть эффективны антидепрессанты. Но важно проконсультироваться с врачом, чтобы определить, подходят они вам или нет. "Обмануть" мозг и заставить его вырабатывать вещества, улучшающие настроение, могут также приятные или содержательные занятия. Йога, практика осознанности, медитации тоже снижают уровень стресса и улучшают эмоциональное равновесие. Регулировать настроение помогают ещё прогулки на свежем воздухе, активный образ жизни, хороший сон, употребление питательной пищи.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.