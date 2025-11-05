Фитнес и здоровье
Опубликовано 05 ноября 2025, 16:30
2 мин.

Психолог рассказала, как бороться с зимней хандрой

Вот о чём вам нужно знать
Многие люди с приближением зимы сталкиваются с сезонным аффективным расстройством (САР), которое более известно как сезонная депрессия. Стефани Марчелло, главный психолог Центра поведенческого здоровья Ратгерского университета, объяснила, как при этом заболевании можно улучшить самочувствие.
Психолог рассказала, как бороться с зимней хандрой
© Unsplash/CC0 Public Domain

Симптомы у сезонного аффективного расстройства (САР) такие же, как у обычной депрессии, но тяжесть и интенсивность у них другая. К этим симптомам относятся усталость, ощущение грусти большую часть дня, проблемы со сном, переедание, недоедание, увеличение или снижение веса, чувство безнадёжности, потеря интереса к друзьям и занятиям, которые обычно приносили удовольствие.

Облегчить симптомы сезонной депрессии может пребывание на солнце. Даже в небольших дозах солнечный свет приводит к повышению уровня серотонина и улучшению настроения.

Психолог рассказала, как бороться с зимней хандрой
© Brain & Behavior Research Foundation

Ещё один вариант - светотерапия. Некоторые исследования показывают, что она эффективна для 85% пациентов. Рекомендуется начинать эту терапию осенью, до появления симптомов депрессии. Может помочь и когнитивно-поведенческая терапия.

Простые способы борьбы с последствиями сезонного депрессивного расстройства - это прогулки на улице, общение с друзьями и семьёй, группа поддержки, правильное питание, употребление продуктов, содержащих много омега-3, освоение техник релаксации, занятие любимым делом.

Для облегчения симптомов депрессии могут быть эффективны антидепрессанты. Но важно проконсультироваться с врачом, чтобы определить, подходят они вам или нет. "Обмануть" мозг и заставить его вырабатывать вещества, улучшающие настроение, могут также приятные или содержательные занятия. Йога, практика осознанности, медитации тоже снижают уровень стресса и улучшают эмоциональное равновесие. Регулировать настроение помогают ещё прогулки на свежем воздухе, активный образ жизни, хороший сон, употребление питательной пищи.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.