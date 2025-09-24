Психолог рассказала, как осознанность улучшает здоровье

Кроме того, учёные отмечают, что у тех, кто медитирует не менее года, более низкий уровень воспаления. Это значит, что их организм лучше справляется со стрессом и инфекциями. Ещё у них улучшились когнитивные способности и даже изменилась структура мозга.

Осознанность может также дать людям навыки, помогающие успешно менять поведение. Множество научных работ показывают, что те, кто регулярно медитирует в течение как минимум двух месяцев, имеют больше мотивации заботиться о своём здоровье. Это, к слову, отличительная черта людей, которые придерживаются сбалансированной диеты и регулярно занимаются спортом.

Согласно результатам одного исследования 2024 года, проведённого под руководством психолога Маши Ремскар, у медитирующих, которые практиковали осознанность по 10 минут ежедневно с использованием мобильного приложения, были более позитивно настроены на формирование здоровых привычек и имели более сильное намерение применять их на практике, чем те, кто не медитировал. Возможно, это связано с тем, что осознанность способствует самоанализу и помогает человеку чувствовать себя более гармонично со своим телом.

