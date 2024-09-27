Психолог рассказала, как перестать «заедать» негативные эмоции

Прежде всего, нужно понимать, что колебания в приёме пищи — это нормально. Но если вы хотите от этого избавиться, то вот что вы можете сделать.

Сначала уделите внимание достаточному количеству сна и регулярному питанию. После этого вы можете подумать, как лучше справляться с эмоциями и сигналами голода.

Важно не просто делить эмоции на плохие и хорошие, а различать, что именно вы сейчас ощущаете.

Ещё одна полезная стратегия — развитие интуитивного способа питания. Это значит, что вы должны уметь распознавать, понимать и реагировать на внутренние сигналы голода и сытости. Также интуитивное питание поощряет гибкость и размышления об удовольствии, которое мы получаем от еды и приёма пищи.

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