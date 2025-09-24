Психолог рассказала, как привести уровень гормона стресса в норму

На самом деле понять, есть ли у вас проблемы с выработкой кортизола, не так-то просто. Для этого вам придётся измерять уровень этого гормона много раз в течение многих дней. Именно таким образом врачи диагностируют заболевания, связанные с изменениями в выработке кортизола.

Ещё больше усложняет ситуацию то, что кортизол высвобождается импульсами примерно каждый час. В ходе одного исследования учёные обнаружили, что на эффективность выполнения заданий на рабочую память и на сон влияет не количество кортизола, а характер его выработки. Эксперименты на мышах демонстрируют, что при высоком уровне гормона стресса новые навыки осваиваются легче. Однако чтобы они сохранились на долгое время, этот уровень должен снизиться.

Но даже если бы у вас была возможность отслеживать уровень кортизола весь день, это мало что сказало бы о вашем здоровье. Ведь первым делом нужно определить норму этого гормона для отдельного человека, а затем показать, что он превышает эту норму. Никто этого ещё не делал.