Психолог рассказала, как во взрослом возрасте поддерживать связь со старыми друзьями и заводить новых

Существует взаимосвязь между одиночеством и психологическим стрессом. Напротив, дружеские отношения со взрослыми, особенно такие, которые дают вам социальную поддержку и общение, могут защитить от депрессии и тревожности. Также дружба может снизить интенсивность реакции мозга на стресс. Наличие друзей и социальных связей даёт и такие преимущества, как пониженное артериальное давление и здоровый индекс массы тела.

Во взрослом возрасте заводить друзей может быть сложнее, чем раньше. Но вот какие занятия и действия должны помочь.

Участие в мероприятиях. Вы можете присоединиться к различным группам, объединённым общими интересами. Например, это бегуны, люди, которые занимаются йогой, поют в хоре, учат языки, занимаются рукоделием или читают.

Волонтёрство. Это может стать отличным способом завести новые знакомства и друзей.

Выделение времени для общения. Американские учёные обнаружили, что для перехода от уровня знакомых к уровню друзей требуется всего около 50 часов совместного общения. Кроме того, если мы не проводим друг с другом время, то можем потерять связь. Начните с того, чтобы в день уделять 10 минут укреплению дружеских отношений или возрождению старых.